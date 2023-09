Se state cercando un paio di ottime cuffie ad un prezzo conveniente, non possiamo non consigliarvi le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, che sono attualmente proposte su Amazon con uno sconto del 50%.

Si tratta di un paio di cuffie di alta qualità, che solitamente ha un costo abbastanza alto, oggi però potete portarle a casa per meno di 20 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in super offerta su Amazon

Gli auricolari Redmi Buds 4 Lite vanno a completare la serie che include i Redmi Buds 4 e i Redmi Buds 4 Pro usciti a maggio e già disponibili in Italia. Rispetto alla versione precedente, Redmi Buds 3 Lite, viene aggiornata la connessione che passa da Bluetooth 5.2 a Bluetooth 5.3 e i driver passano da 6 a 12 millimetri. Gli auricolari Redmi Buds 4 Lite sono molto leggeri, pesano i 3,9 grammi ciascuno, e per questo possono essere indossati anche per molte ore senza dare fastidio all’utente.

Sono di tipo “semi in-ear“, cioè entrano nell’orecchio ma senza il gommino che lo tappa. Sono dotati di driver dinamici da 12 millimetri con un diaframma a doppio strato che riproduce suoni alti chiari e brillanti, ma anche bassi potenti. Il microfono ad alta sensibilità lavora insieme all’algoritmo di riduzione del rumore di fondo, in modo da rendere nitide e chiare le conversazioni durante le chiamate.

E’ possibile gestire l’audio con i tasti touch che sono posti sugli auricolari: con un doppio tap si risponde alle chiamate in arrivo e con tre tap si chiude la chiamata. Durante le sessioni di gioco, tenendo premuto lo stelo, si attiva la modalità di gioco a bassa latenza. La connessione ai dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.3 e la batteria degli auricolari, secondo le specifiche del produttore, ha un’autonomia di 5 ore che salgono a 20 ore con la custodia. Come per la serie precedente, anche su Redmi Buds 4 Lite resta la certificazione IP54 che assicura resistenza a schizzi d’acqua e alla polvere. Seguendo questo link saranno vostre per soli 18.57 euro.