Le radiazioni elettromagnetiche sono assolutamente deleterie per il nostro organismo, gli utenti devono prestare particolare attenzione a quanto emesso dai vari dispositivi portatili, poiché il rischio è a tutti gli effetti di incappare nell’insorgenza di problematiche di vario genere.

Un qualcosa da non prendere assolutamente sotto gamba, proprio l’OMS mette in guardia il consumatore finale, sottolineando essere un possibile cancerogeno la radiazione elettromagnetica emessa dallo smartphone. Per questo motivo l’Unione Europea ha cercato di limitare i danni, imponendo un limite massimo di 2 W/Kg al SAR dei dispositivi commercializzati (per SAR si intende appunto il quantitativo di radiazioni assorbite per kg).

Radiazioni elettromagnetiche, ecco quali sono i modelli con il SAR più alto

Va detto che i produttori hanno lavorato duramente negli anni per cercare di limitare al massimo le radiazioni emesse, ed i risultati si notano anche proprio nella classifica di cui vi andremo a parlare. Al primo posto troviamo Motorola Edge, con un SAR di 1,78 W/kg, seguito poi da OnePlus 6T con i suoi 1,55 W/kg, per finire con Sony Xperia XA2 Plus, fermo a 1,14 W/kg.

Dispositivi che, come annunciato, sono stati lanciati sul mercato ormai diversi anni fa, ma che comunque non significano malattia sicura per coloro che li hanno utilizzati nel tempo. E’ bene sottolineare che tutti gli smartphone sono pericolosi, e come tali è necessario prendere qualche precauzione per limitare l’esposizione: evitate il contatto prolungato con il corpo ed utilizzate cuffie per non tenere sempre lo smartphone incollato al capo.