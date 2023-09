Monete preziose, se trovi la valuta della Costituzione sappi che sei destinato alla ricchezza

La Repubblica Italiana, nel corso degli anni, ha coniato diverse monete commemorative da 2 euro, destinate a celebrare personaggi storici, avvenimenti rilevanti e anniversari particolari del nostro paese. Una di queste monete, emessa nel 2018, è stata dedicata alla Costituzione Italiana, uno dei testi fondamentali e simbolici dell’Italia post-bellica.

Monete rare: quanto vale?

La Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’assemblea costituente il 22 dicembre 1947, è entrata ufficialmente in vigore il primo gennaio del 1948. Questo documento, considerato uno dei più significativi e belli mai redatti, stabilisce le leggi fondamentali che regolano il nostro paese. Il 2018 ha segnato il settantesimo anniversario della sua pubblicazione, e per commemorare questo importante traguardo, la Repubblica Italiana ha deciso di emettere una moneta speciale.

La moneta presenta caratteristiche fisiche simili alle altre monete da 2 euro: è bimetallica, composta da Nichel e Ottone nella parte interna e da Rame e Nichel nella parte esterna. Ha un diametro di 25,75 millimetri e pesa 8,5 grammi. Il contorno è decorato con sei stelle a cinque punte e sei ripetizioni del numero 2. Tuttavia, ciò che la rende unica è l’immagine sul dritto.

Sul dritto della moneta è raffigurato il momento in cui la Costituzione è stata firmata da Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato all’epoca. Accanto a lui, sono presenti il Presidente Alcide De Gasperi e il capo dell’assemblea costituente. La scritta “Costituzione” appare in alto, mentre in basso si legge “CON SICURA COSCIENZA”, accompagnata dalla lettera R, simbolo della Zecca di Roma, e dalle date 1948-2018.

Sebbene questa moneta sia stata coniata in una quantità considerevole di 4.000.000 pezzi nel 2018, il suo valore varia in base alle condizioni. Una moneta circolata potrebbe non superare il valore nominale di 2 euro. Tuttavia, se si possiede una moneta in condizioni “Fior di Conio”, il suo valore potrebbe raggiungere i 3,50 euro. È una moneta che potrebbe arricchire la collezione di un numismatico e, con il passare del tempo, potrebbe acquisire ulteriore valore sul mercato.