Se necessitate di acquistare un caricatore USB da auto vi consigliamo di dare un’occhiata sulla piattaforma Amazon, dove è disponibile Davilis a soli 5 euro.

Potente Capacità di Ricarica: Questo Alimentatore USB offre la migliore corrente di 3.1A 5V. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Caricatore da auto USB Davilis a soli 5 euro su Amazon

Tecnologia di Sicurezza Intelligente: Il Caricatore usb può identificare automaticamente qualsiasi dispositivo USB. Offrire protezioni multiple per la prevenzione del sovraccarico, sovracorrente, surriscaldamento o corto circuito, prevenire tempestivamente i danni e proteggendo l’apparecchiatura durante l’uso.

Ampia Compatibilità: è infatti progettato per quasi tutti i dispositivi, Smartphone, Tablet, Action Cam, altre fotocamere, MP3 player, altoparlanti portatili, Powerbank, Sigarette elettroniche ecc. Portatile e leggero: dimensioni compatte, design ergonomico, compatto e portatile, consente di risparmiare spazio e chiarezza durante la ricarica dei dispositivi ed è ideale per i viaggi in auto.

Protezione più sicura: la scocca è realizzata in materiale ignifugo ABS di alta qualità, che consente di caricare il telefono in modo più sicuro. Ingresso DC12-32 V 3.1A Uscita1: QC 3.0 DC 5V/6A – 9V/2A – 12V/1.6A Uscita 2: 3.1A 5V. Compatto e Universale: Peso netto 28gr caricatore usb 2 porte doppio ideale per viaggio in tutto il mondo. Seguendo questo link, come anticipato precedentemente, lo potete acquistare per 5.99 euro.