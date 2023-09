L’operatore telefonico Vodafone è uno tra i più affidabili. Tuttavia, la concorrenza è quanto mai agguerrita e per questo gli utenti sono spesso e volentieri attirati dalle varie proposte di telefonia mobile. A settembre, in particolare, per chi vorrà cambiare operatore da Vodafone sono disponibili svariate proposte. Vediamo qui di seguito le più interessanti.

Vodafone, ecco le migliori offerte mobile per chi vuole cambiare operatore

Anche a settembre sono disponibili davvero tante proposte di telefonia mobile. Per chi proviene da Vodafone e vorrebbe cambiare operatore, in particolare, è possibile attivare numerose offerte interessanti e soprattutto a basso costo.

Due di queste sono ad esempio le proposte del noto operatore Iliad. Nello specifico, chi proviene da Vodafone potrà attivare le offerte Iliad Giga 100 e Iliad Flash 180. Entrambe offrono minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati. Per la prima offerta sono inclusi 100 GB di traffico dati, mentre per la seconda sono inclusi 180 GB anche in 5G, ad un costo rispettivamente di 7,99 euro e 9,99 euro al mese.

Gli utenti potranno inoltre attivare una favolosa offerta dell’operatore telefonico Fastweb. Ci riferiamo in particolare all’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Maxi. Quest’ultima offerta arriva infatti ad includere fino a 300 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. L’offerta include poi anche minuti di chiamate illimitati e 100 SMS da inviare verso tutti i numeri, ad un costo di soli 11,95 euro al mese. Ricordiamo anche l’offerta di Spusu, ovvero Spusu 70 con 70 GB, 2000 minuti e 500 SMS a soli 5,98 euro al mese.