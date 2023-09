Iliad e PosteMobile, è giunto il momento di cambiare prefissi

Il panorama delle telecomunicazioni in Italia continua a evolversi, con nuovi sviluppi che riguardano alcuni dei principali operatori telefonici del Paese. Recentemente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato un aggiornamento significativo riguardo l’assegnazione dei prefissi telefonici, introducendo delle novità per Iliad, PosteMobile e Digi Mobil.

Iliad e PosteMobile: i nuovi prefissi

Iliad, l’operatore telefonico che ha rivoluzionato il mercato italiano con le sue tariffe competitive, ha ottenuto un nuovo prefisso: 3522. Questa assegnazione amplia la presenza di Iliad nel panorama dei prefissi italiani, considerando che, già dal marzo 2020, l’operatore possedeva la decade 0 del prefisso 352. È interessante notare che il prefisso 351 è attualmente occupato da LycaMobile, che detiene le decadi 0, 1 e 2.

PosteMobile, l’operatore telefonico legato al Gruppo Poste Italiane, ha visto l’aggiunta del prefisso 3717 al suo portafoglio. Questa assegnazione si aggiunge ai precedenti prefissi già in possesso di PosteMobile, che includono 3711, 3713, 3714, 3715 e 3716. Questa espansione riflette la crescente presenza di PosteMobile nel mercato delle telecomunicazioni italiane.

Digi Mobil, un altro attore rilevante nel settore, ha ricevuto il prefisso 3532. Questa è un’aggiunta significativa, dato che precedentemente Digi Mobil possedeva solo la decade 3 del prefisso 353. L’espansione del range di prefissi per Digi Mobil sottolinea la sua crescente importanza nel panorama italiano delle telecomunicazioni.

Un altro sviluppo degno di nota riguarda Mexedia, che ha ottenuto l’assegnazione del codice 312 16. Questo codice sarà utilizzato per l’identificazione SMSC, un elemento cruciale nelle reti di telecomunicazioni.

Questi aggiornamenti riflettono la dinamica e l’evoluzione continua del mercato delle telecomunicazioni in Italia. L’assegnazione di nuovi prefissi è un indicatore della crescita e dell’espansione degli operatori, e sottolinea l’importanza di mantenere le infrastrutture e le assegnazioni aggiornate per rispondere alle esigenze di un mercato in rapido cambiamento. Con l’avvento di nuove tecnologie e l’espansione delle reti 5G, è essenziale che gli operatori telefonici siano dotati delle risorse necessarie per servire efficacemente i loro clienti.