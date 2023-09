Lidl fa una nuova pazzia, in questi giorni di inizio Settembre ha deciso di regalare a tutti gli utenti nuove offerte speciali, mettendo sul piatto anche la tecnologia di ultima generazione, raggiungendo così un risparmio davvero unico nel suo genere.

Gli acquisti da Lidl sono fortemente risparmiosi e puntano i consumatori a raggiungere cifre quasi mai viste prima d’ora, peccato solamente che gli ordini siano obbligatori nei punti vendita, così da limitare al massimo l’accessibilità da parte dell’utente finale, che avrebbe così voluto risparmiare anche dal divano di casa propria.

Lidl, occasioni e grandissimi sconti per gli utenti

I prezzi bassi del volantino Lidl si sprecano letteralmente, offrendo al consumatore finale non solo la possibilità di spendere poco sugli alimentari, ma anche sui prodotti pensati per la propria abitazione, o meglio la tecnologia per la cucina. Ecco quindi che oggi è possibile pensare, tra le varie cose, acquistare una piastra per waffel spendendo solamente 24,99 euro.

Il prodotto in questione ha sostanzialmente la forma della più classica bistecchiera, ma con 3 piastre interne intercambiabili, che permettono così di fare waffles, ciambelline e altro, raggiungendo comunque una potenza massima di 750W. Coloro che lo acquisteranno, avranno diritto ad una garanzia della durata di 3 anni, con validità dalla data iniziale. Sulla superficie non sono presenti pulsanti fisici, solo una spia LED che testimonia lo stato del prodotto, ovvero in riscaldamento oppure pronto per l’inserimento del cibo.