Kena Mobile è un fornitore di servizi di telefonia mobile italiano nato nel 2017 grazie a Noverca, successivamente fusa con TIM.

Attualmente Kena conta circa 1,8 milioni di utenti e la sua fama è dovuta principalmente all’offerta di piani tariffari completi ed economici, pensati per le esigenze di tutte le fasce di età.

Ricordiamo inoltre che Kena Mobile fa parte di una categoria diversa di gestori telefonici che prende il nome di operatori telefonici virtuali. E cosa significa?

Gli operatori virtuali o MVNO sono dei gestori che sono in grado di proporre alla propria clientela delle tariffe, anche con chiamate, SMS e GB illimitati, molto più vantaggiose rispetto ai soliti gestori tradizionali. E questo come sarebbe possibile?

La spiegazione è semplice e rientra nel fatto che i MVNO non possiedono delle reti private e di conseguenza non hanno costi di gestione, ma pagano un affitto per usufruire delle coperture di altri operatori ( tipo TIM, Vodafone e WindTre). Ciò gli permette di investire di più nei servizi extra come assistenza clienti e molto alto, e in più di proporre offerte a prezzi da sogno.

Kena Mobile, copertura eccezionale e prezzi da capo giro

Adesso cercheremo di elencare alcuni dei piani tariffari più conosciuti e vantaggiosi di Kena Mobile.

Per tutti i clienti provenienti da altri operatori virtuali e anche per i nuovi numeri saranno disponibili le seguenti offerte:

Minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di internet a soli 6,99 euro al mese ;

; Minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di internet a 7,99 euro al mese;

Minuti illimitati, 200 SMS e 230 GB di internet a 9,99 euro al mese.

Per tutti i clienti provenienti da qualsiasi tipo di operatore saranno disponibili invece queste tariffe: