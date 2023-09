Una promozione davvero più unica che rara vi attende a Settembre in casa CoopVoce, il suo nome è EVO 180, e permette a tutti gli effetti agli utenti di avere libero accesso ad un numero impressionante di contenuti, spendendo solamente 9,90 euro.

Diventare clienti di CoopVoce è decisamente semplice, gli utenti infatti si ritrovano a poter richiedere la promozione tramite il sito ufficiale, così da riuscire ad accedervi senza vincoli o limitazioni particolari (anche inerenti alla provenienza). I costi iniziali da sostenere, in questo caso almeno, sono relativamente contenuti, con un esborso di 10 euro, a cui aggiungere la prima mensilità.

CoopVoce, una sorpresa assurda con quest’offerta

La EVO 180 di CoopVoce è una promozione davvero assurda, in primis perché può essere richiesta da qualsiasi consumatore in Italia, ma sopratutto per il rapporto qualità/prezzo effettivamente incluso. L’utente che la sceglierà si ritroverà a spendere solamente 9,90 euro al mese, e godere comunque di un bundle di tutto rispetto, pari a 180 giga di internet in 4G, illimitati minuti ed anche 1000 SMS da utilizzare verso chiunque.

Il canone, come sempre accade in occasioni di questo tipo, deve essere versato direttamente tramite il credito residuo, in questo modo l’utente potrà decidere di abbandonare CoopVoce quando e come vorrà, senza ritrovarsi invischiato nel pagamento di penali di vario genere. La rimodulazione, come vi abbiamo anticipato, non avverrà, il prezzo resterà fisso per sempre, alla stessa stregua ad esempio di Iliad.