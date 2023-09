Very Mobile sconta le migliori offerte con una serie di promozioni flash pensate per attirare e catturare l’attenzione dei singoli consumatori, che al giorno d’oggi sono interessati solamente a spendere il minimo possibile.

Per poco tempo è disponibile un’offerta davvero più unica che rara, con la quale è facile pensare di avere accesso a 200 giga, spendendo anche solamente 7 euro. La richiesta di attivazione è alla portata di coloro che effettueranno la portabilità da Iliad o da MVNO, in aggiunta a tutti gli utenti che richiederanno una nuova numerazione (quindi senza portabilità). I costi iniziali da sostenere sono praticamente azzerati, sarà necessario pagare solamente la prima mensilità.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così troverete le offerte Amazon in esclusiva ed anche i codici sconto gratis.

Very Mobile, offerte shock per gli utenti

Le occasioni da Very Mobile si sprecano letteralmente, come nel caso della soluzione attivabile oggi, con un costo effettivo di soli 7,99 euro al mese, e la possibilità di accedere ad un bundle più unico che raro.

Gli utenti che riusciranno a godere della suddetta, potranno effettivamente avere tra le mani ben 200 giga di internet alla velocità del 4G (originariamente erano 150, ma per poco tempo si gode del plus), passando per tutto il resto illimitato, comprensivo quindi di SMS e minuti da utilizzare verso chi si desidera.

La richiesta, come anticipato, può essere presentata tramite il sito ufficiale, così da essere certi di avere il prima possibile la SIM direttamente al proprio domicilio. Per ogni altra informazione in merito, collegatevi il prima possibile.