La Dacia ha ultimamente raggiunto la vetta della classifica per le auto vendute a prezzi veramente bassi; il metodo è vendere tanto ma a prezzi molto bassi cosicché le persone possano acquistare delle auto a poco prezzo senza troppi gadjets che farebbero aumentare il costo. Il modello più venduto è la Dacia Sandero davanti a vetture molto più importanti e famose come la Testa Model Y e la Volkswagen Golf. Per la sua popolarità di vendita assomiglia alla Fiat degli anni ’80 quando la casa automobilistica italiana riusciva a vendere moltissimi esemplari poiché era famosa la loro affidabilità e robustezza.

La casa romena ha comunque trovato il metodo per vendere moltissimi esemplari guadagnando moltissimo dato che li mette in vendita a prezzi davvero bassi e che possono permettersi tutti. Sempre alla ricerca di nuovi modelli da mettere sul mercato, la Dacia riesce a catturare l’ attenzione delle persone realizzando auto belle da vedere ma anche in grado di concorrere, per il prezzo, con auto molto più potenti e famose di queste.

Dacia, vendite da record per il marchio romeno

La strategia che ha adottato la Dacia consiste nel vendere auto a poco prezzo per poi ricavare molto alla fine dei conti; basti pensare alla Dacia Jogger, una station wagon/MPV che viene venduta a partire da 17mila euro, come anche la Duster che parte sempre da 17mila euro e infine la Stepway che può essere acquistata a partire da 12mila euro. I nuovi modelli hanno sotto il cofano un motore termico poiché il motore elettrico è ancora una spesa troppo grossa da affrontare per cui si è optato per motori green ma sempre termici. Nonostante questo però è stato prodotto comunque un modello elettrico: la Dacia Spring, l’ auto elettrica più economica sul mercato per adesso. L’ obiettivo è comunque realizzare delle vetture semplici che siano accessibili a tutti in modo da realizzare delle city car per uso quotidiano che non abbiano troppe comodità.

Il nuovo slancio della casa romena è veramente importante soprattutto per quelle case automobilistiche che possiedono il monopolio delle vendite poiché realizzano auto affidabili e non troppo complesse.