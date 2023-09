Tra le sue proposte, l’operatore telefonico italiano TIM ha dalla sua anche diverse offerte dedicate alla convergenza con la rete fissa. Una di queste ultime è l’offerta mobile denominata TIM Power Mobile. Fino a qualche giorno fa, quest’ultima era riservata soltanto ai nuovi clienti dell’operatore, ma ora TIM ha deciso di renderla disponibile anche per chi è già cliente.

TIM Power Mobile, la nuova offerta convergente ora è anche per chi è già cliente

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di rendere disponibile una delle sue super offerte convergenti anche ai suoi già clienti. Come già detto in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata TIM Power Mobile. Quest’ultima sarà quindi ora disponibile all’attivazione anche da chi è già cliente dell’operatore, in particolare dallo scorso 3 settembre 2023.

I clienti interessati ad attivarla dovranno però pagare un costo di attivazione di 9,99 euro. In questo modo, gli utenti potranno quindi attivare sul proprio numero l’offerta TIM Power Mobile. Quest’ultima include ogni mese 5 GB di traffico dati validi anche per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro. Per tutti coloro che attiveranno anche TIM Unica Power, saranno disponibili addirittura giga senza limiti. Insomma, si tratta di un’opportunità decisamente interessante e che potrà fare gola anche ai già clienti dell’operatore telefonico TIM. Ricordiamo comunque che l’operatore ha anche annunciato altre offerte in questo periodo, tra cui TIM Power Iron.