L’elettrico ultimamente sembra essere la chiave di svolta per quanto riguarda il mondo dei motori e delle automobili, cercando sempre di più un modo per contenere le emissione prodotte dalle normali auto a combustione. Quindi ormai la maggior parte delle case automobilistiche stanno cavalcando questa onda dell’elettrico portando dei modelli davvero strabilianti. Uno di questi che sta attualmente prendendo tutto il palcoscenico è la nuova Alfa Romeo Junior.

Modello unico e accattivante di Alfa Romeo sembra aver dalla sua parte le previsioni del mercato e delle vendite, ma sarà vero?

Alfa Romeo Junior, uno sguardo al futuro?

Già come annunciato prima il nuovo modello di Alfa Romeo sembra avere tutte le carte in regola per fare un grande boom nel mercato finanziario dei motori e delle automobili, portando sul tetto del mondo la grande casa automobilistica.

A quanto pare secondo le parole dette dal CEO, Jean-Philippe Imparato, si pensa a 50-70 mila modelli, che incontreranno la relativa vendita sul mercato. Un numero che è enorme contando che è la metà della produzione totale di Alfa Romeo.

Oltre ai numeri continua Alfa Romeo, serve che Alfa Romeo Junior porti anche l’entusiasmo che i costruttori mettono in questi gioiellini. Regalando emozioni uniche a chi riesce a comprare un esemplare del genere. Inoltre riguardo i numeri la grande azienda non ha problemi visto che si possono raggiungere ancora numeri più elevati in termini di produzione.

Parlando del modello in se, Alfa Romeo Junior è già disponibile nelle sue versioni standard, prodotta sia elettrica che ibrida.

Non si pensa solo al presente, infatti, Imparato guarda anche al futuro confermando che sarebbe molto bello una produzione di una nuova Duetto, la quale però a suo pensiero non porterebbe un degno ritorno economico.

Parlando sempre di futuro dopo la Alfa Romeo Junior, il 2025 sarà l’anno della nuova Stelvio per poi passare l’anno successivo al rinnovo della Giulia. A questo punto il tempo è solo quello che manca per vedere dal vivo questi gioielli.