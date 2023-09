WhatsApp si conferma senza alcun dubbio la chat di messaggistica più popolare anche in queste settimane ed in questi mesi. La popolarità della piattaforma se da un lato consente agli utenti di comunicare con amici, parenti e conoscenti, dall’altro si potrebbe rivelare un vero e proprio boomerang. Gli hacker della rete approfittano proprio del successo di WhatsApp per mettere in atto i loro tentativi di soprusi attraverso le classiche catene di messaggi.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Le catene, oramai famose su WhatsApp, garantiscono la circolazione veloce e rapida di messaggi spam tra vari smartphone. Se molti messaggi spam hanno finalità promozionali, altri potrebbero essere un grande rischio per la sicurezza online del pubblico.

Gli utenti devono prestare una particolare attenzione a quei messaggi in chat che pubblicizzano codici sconto, il cui valore è spesso più alto di 100 euro, per i principali marchi del mondo hi-tech o anche per i brand dell’abbigliamento e della moda. In allegato a questi messaggi vi è un link che a sua volta rimanda su un form da compilare in ogni suo campo.

Per la ricezione dei codici sconto, che si riveleranno poi fasulli, gli utenti di WhatsApp vengono invitati a compilare form con la richiesta di informazioni personali e riservate. L’obiettivo degli hacker, attraverso le catene, è proprio quello di raccogliere la maggior quantità possibile di informazioni per creare profili fasulli in rete o anche per dar vita a furti d’identità. Già molti iscritti a WhatsApp nelle scorse giornate sono cadute in questa subdola trappola.