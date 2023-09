CoopVoce, la nuova EVO è da 180 giga: ecco quanto costa

Gli utenti che stavano cercando un nuovo gestore potranno certamente rifarsi a tante realtà presenti nel mondo della telefonia mobile in Italia. Secondo quanto riportato infatti non c’è mai stato un periodo dove le offerte da sottoscrivere erano così tante e soprattutto vantaggiose. Con prezzi molto più bassi del normale, alcuni operatori sono riusciti ad ottenere la leadership, riuscendo a causare non pochi malumori tra la concorrenza. Il nome da prendere in esame questa volta è ovviamente quello di CoopVoce, uno dei migliori gestori virtuali in assoluto.

Per riuscire a fronteggiare tutti gli altri provider, bisognava fare qualcosa di grande ed in effetti CoopVoce l’ha fatto eccome. Le sue promozioni mobili sono un vero marchio di fabbrica, il quale permette a chiunque le vede di riconoscere la presenza del gestore. Da diversi mesi ormai non c’è più gara: le offerte di questa azienda sono talmente interessanti da portare anche gli utenti che è un tempo la biasimavano a sottoscriverle. Attualmente è ancora presente l’offerta che permette a tutti di avere ogni contenuto per pochi euro al mese.

CoopVoce: la EVO 180 con tutto incluso a 7,90 € al mese per sempre

Come CoopVoce ha mostrato sempre, anche questa volta c’è convenienza nelle sue promo. Lo testimonia la nuova EVO 180, promo che ogni mese vanta tutto al suo interno.

Si parte come sempre dai minuti senza limiti verso tutti i gestori in Italia e in Europa, con 1000 SMS. Infine, per quanto riguarda la connessione ad Internet, ecco 180 giga disponibili in 4G.

Prezzo mensile da sostenere è di soli 7,90 € al mese per sempre, con i costi di attivazione che sono anche gratuiti.