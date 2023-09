Gli utenti sono da sempre attratti dalle varie iniziative e promozioni proposte dai vari operatori telefonici italiani. In questi ultimi giorni, in particolare, l’iniziativa proposta dall’operatore telefonico virtuale CoopVoce sbalordirà tutti gli utenti. A partire dal 7 settembre 2023, infatti, attivando online una delle offerte dell’operatore sarà possibile avere il primo mese totalmente gratuito e non solo.

CoopVoce, attivando online queste offerte il primo mese sarà totalmente gratuito

L’ultima iniziativa proposta dall’operatore virtuale CoopVoce è davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, attivando una delle offerte mobile del catalogo dell’operatore sarà possibile usufruire del primo mese totalmente gratuito. Oltre a questo, gli utenti non dovranno nemmeno pagare alcun costo di attivazione.

Tutto questo, però, a patto che le offerte vengano attivate online direttamente dal sito ufficiale dell’operatore. Una iniziativa dunque davvero interessante. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, gli utenti interessati dovranno quindi attivare l’offerta prescelta online e dovranno inserire il codice promozionale SUMMERFLASH.

Le offerte compatibili con questa promozione sono diverse e tutte interessanti. Tra queste, c’è ad esempio la più economica denominata CoopVoce Evo Essential. Quest’ultima ha infatti un costo di soli 4,90 euro al mese ed include ogni mese 3 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. È poi compatibile con la promozione l’offerta mobile CoopVoce Evo 180 Promo. Quest’ultima offerta, in particolare, arriva ad include ogni mese fino a 1000 SMS verso tutti, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.