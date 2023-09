TIM vuole incantare la community con una campagna promozionale davvero speciale, pronta a spingere il cliente degli altri operatori telefonici al cambio operatore, senza richiedere il versamento di un contributo troppo elevato.

Spendere poco con TIM è davvero possibile, grazie alla Power Supreme Web Easy, fantastica soluzione che può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale, e con la quale si ha la certezza di avere il primo mese a titolo completamente gratuito. I limiti esistono e sono reali, più precisamente corrispondono alla necessità di provenire da Iliad o da un MVNO, con annessa la portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono.

Non perdetevi i codici sconto Amazon che potete avere oggi gratis sul vostro smartphone, solo iscrivendovi al canale Telegram dedicato.

TIM shock con quest’offerta speciale

Al costo fisso di soli 7,99 euro al mese, da pagare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, gli utenti possono avere una promozione di tutto rispetto, condita con un bundle che altrimenti si potrebbero solamente sognare.

Nello specifico parliamo di ben 150 giga di internet alla velocità del 4G+ (senza limitazioni in tal senso), passando anche per illimitati minuti e SMS che possono essere liberamente utilizzati verso tutti. Al giorno d’oggi la promozione può essere richiesta gratuitamente, con attivazione dal sito internet.

Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ovvero sarà possibile abbandonare TIM in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, ed allo stesso tempo per i primi 6 mesi non è prevista alcuna rimodulazione contrattuale. Per tutti i dettagli della promozione, come anticipato, consigliamo caldamente di collegarsi al sito ufficiale di TIM.