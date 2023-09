PosteMobile, la Creami Extra WOW 150 ruba utenti a Vodafone

Sarebbe difficilissimo togliere utenti ai gestori virtuali al giorno d’oggi, siccome sono riusciti a costruirsi un ecosistema ben delineato. Le loro offerte sono piene di contenuti e soprattutto godono di prezzi molto bassi che prima sembravano una vera e propria utopia. Attualmente il discorso è semplicissimo: chi deve cambiare gestore vuole in ogni modo avere qualcosa di nuovo e soprattutto di più conveniente. È questo che ha spinto le vecchie aziende del mondo della telefonia mobile italiana a dare sempre di più, con PosteMobile in prima linea a settembre.

Tra i gestori più importanti c’è proprio il suo nome, che negli anni è stato più volte bistrattato. Ovviamente l’arrivo dei gestori virtuali ha contribuito a tutto questo e per tale motivazione ora bisogna adeguarsi. PosteMobile vuole infatti far vedere di che pasta è fatto, soprattutto con le sue ultime offerte. Dopo aver lanciato delle opportunità straordinarie durante gli ultimi mesi, questo mese di settembre potrebbe essere quello del definitivo rilancio.

PosteMobile offre tutto con la sua Creami Extra Wow 150, la promo costa pochissimo

Fare meglio di quello che sta facendo attualmente PosteMobile sarebbe davvero complicato per chiunque. Non per caso questo gestore riesce a detenere parzialmente la leadership nel mondo della telefonia mobile.

Il merito è sicuramente della Creami Extra Wow 150, promo che vanta ogni contenuto al suo interno. Si parte innanzitutto dai minuti senza limiti verso tutti, con anche gli SMS illimitati. Si termina con un quantitativo pari a 150 giga in 4G+ per la navigazione. Il prezzo mensile è di soli 8,99 €.