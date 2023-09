Conoscete Kit l’auto del telefilm anni 80 Supercar? Se avete capito di cosa parliamo allora queste novità vi renderanno euforici. Certo, non sarà proprio un auto parlante con una sua personalità, ma in un futuro non troppo lontano ci arriveremo.

La tecnologia, negli ultimi 15 anni, ha cambiato di molto il modo di guidare, rendendo le vetture sempre più “smart”. Molte automobili, infatti, sono in grado di sfruttare applicazioni, smartphone e collegarsi ad internet fornendoci moltissime informazioni. Solitamente, nelle vetture più moderne, questo è possibile grazie ad un piccolo schermo posizionato sul cruscotto chiamato infoteinment. Ma quali sono le nuove funzioni che ci proietteranno verso il futuro?

Android auto cambia il modo di guidare

Una delle applicazioni che hanno di certo influito nel rendere le nostre auto più tecnologiche è sicuramente Android Auto. Collegando il proprio smartphone Android permette di accedere al GPS ma anche di navigare su internet e di poter usare molte delle app presenti sullo stesso. Ad esempio, si può riprodurre musica, effettuare videochiamate e addirittura leggere i messaggi Whatsapp.

Tutto questo in totale sicurezza, grazie all’inserimento dei comandi vocali. L’app però continua ad evolversi e quest’anno sono state implementate diverse novità. La prima riguarda le app musicali, il cui sistema di ricerca è stato modificato per essere più avanzato. Si potranno, infatti, effettuare ricerche in base alle playlist preferite, agli album o agli artisti.

Nella nuova versione di Android Auto 10.3 verranno anche aggiunte funzionalità dedicate alle auto elettriche. L’app verrà arricchita con un sistema che segnalerà la presenza delle colonne di ricarica e si potrà anche calcolare il tempo che occorrerà per avere la batteria “piena”. Questo indica che anche gli sviluppatori hanno compreso la necessità di adattarsi ad un futuro dove sembra che le vetture più ecosostenibili la faranno da padrone.

Per quanto riguarda la diffusione di Android 10.3, non si ha ancora alcuna notizia certa. Restiamo quindi in attesa di notizie.