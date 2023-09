Lenovo Legion 9i, il primo laptop da gaming con IA e raffreddamento a liquido

Lenovo Legion 9i è un laptop davvero unico, il primo al mondo con intelligenza artificiale integrata, ed un sistema di raffreddamento a liquido, pronto per garantire incredibili prestazioni senza surriscaldamento.

Il prodotto punta a ridefinire il concetto di lusso e di potenza, con processore Intel Core i9-13980Hz di 13esima generazione, ed una GPU che possa raggiungere anche fino la NVIDIA GeForce RTX 4040, con 64GB di RAM dedicati overclocker 5600Mhz Dual Channel DDR5. Ciò che lo rende speciale è il sistema di raffreddamento a liquido Legion Coldfront, il primo del suo genere, il che gli consente di erogare un TDP fino a 230W, pur mantenendo un peso di 2,56 kg. Il sistema è stato progettato in collaborazione con Cooler Master, e si attiva in automatico nel momento in cui la GPU dovesse raggiungere gli 84 gradi; questi è comunque supportato da un raffreddamento ad aria a tripla ventola, ottimizzato con intelligenza artificiale. Per sopportare il sistema innovativo, in Lenovo sono stati costretti a progettare una copertura frontale innovativa, realizzata con trucioli di carbonio forgiato, unici nel loro genere per ogni esemplare e dal peso ridotto.

Lenovo Legion 9i, le altre specifiche tecniche

Le altre specifiche tecniche di Lenovo Legion 9i lasciano letteralmente a bocca aperta, è un laptop con display da 16 pollici PureSight 3.2K Mini-LED con rapporto d’aspetto 16:9 e refresh rate a 165Hz, con screen-to-body al 94%, il 100% degli spazi colore DCI-P3 e sRGB, ma anche un hard disk interno SSD PCIe (Gen4) fino a 2TB.

Le funzioni software estendono al massimo l’usabilità del laptop, come la Smart FPS del chip Lenovo LA-2 AI, in grado di monitorare gli FPS regolando automaticamente la potenza di GPU e CHPU; lo stesso può sincronizzare l’illuminazione Legion Spectrum RGB, in base alle immagini mostrate a schermo. In ultimo, il software Tobii Horizon, è in grado di tracciare i movimenti della testa degli utenti, per offrire una maggiore immersione.

E’ un laptop da utilizzare tranquillamente anche in mobilità, con la sua batteria da 99,99 Wh, alimentabile con l’adattatore da 300W o la type-C da 140W. Il sistema operativo di base è Windows 11, con incluso abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate. Ottima anche la connettività, con WiFi 7, bluetooth 5.3 e tanti connettori fisici. L’audio 3D è offerto da Nahimic by SteelSeries, con bilanciamento e equalizzazione regolabili dall’utente finale.

Il Lenovo Legion 9i sarà acquistabile da Ottobre 2023 al prezzo di base di 4499 euro.