Lenovo IdeaPad 3, il Notebook con 8GB di RAM al 21% di sconto su Amazon

Le migliori offerte di Amazon sorprendono gli utenti, proprio come il computer portatile di oggi. Si tratta di un Lenovo IdeaPad 3, il quale è un’esclusiva di Amazon, per cui potete trovarlo solo sul celebre sito e-commerce che lo mette oggi in sconto facendo dimenticare il vecchio prezzo di 629 €.

Se proprio non avete voglia di pensare di poter perdere le migliori offerte di Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Al suo interno ci sono più di 77.000 utenti registrati. Per entrare gratis basta cliccare qui.

Amazon offre a 499 euro l’IdeaPad 3 di Lenovo, ecco le specifiche tecniche del notebook esclusivo

Si tratta di uno dei computer portatile più richiesti visto il prezzo ma soprattutto le qualità: il Lenovo IdeaPad 3, esclusivo di Amazon, costa solo 499 euro, grazie allo sconto del 21%. Aggiungendolo adesso al carrello, potrete assicurarvi quindi un grande affare.