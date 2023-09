Solo 5,99 euro al mese per la promo di WindTRE, ecco il contenuto

Nessuno credeva potesse essere possibile vedere delle offerte con prezzi ancora più bassi del solito. La questione in realtà è molto semplice da identificare: con l’arrivo di tante altre realtà che sono state in grado di abbassare il costo medio delle offerte, diversi operatori hanno deciso di adeguarsi. Anche quelli storici italiani hanno scelto di proseguire verso un’altra strada, ovvero quella della quantità e della grande convenienza. A dimostrarlo sono soprattutto quei gestori che hanno fatto la storia, come ad esempio WindTRE.

Il provider, che qualche anno fa è nato dalla fusione dei due gestori che ne compongono oggi il nome, attualmente domina senza problemi. Il suo merito è quello di riuscire ad avere ogni mese la possibilità di promuovere alcune delle migliori offerte in circolazione. Sono tanti gli utenti che non si sono lasciati scappare la più importante, quella che probabilmente regala più contenuti e soprattutto la migliore qualità tra le offerte più sottoscritte del 2023.

WindTRE, ecco a cosa ha pensato il gestore per battere la concorrenza: ci sono 150 giga

Il nome da tenere bene a mente è il seguente: GO 150 TOP+. Una volta imparato, potrete fare caso agli SMS che state ricevendo se magari siete vecchi clienti del provider. WindTRE infatti asta invitando al rientro tantissimi dei suoi ex utenti, proprio con questa offerta in promo.

La GO 150 TOP+ si serve di ben 150 giga al mese in 4G per navigare sul web. Ci sono anche minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti. Quello che dovrete fare sarà solo pagare 5,99 € al mese.