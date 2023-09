WindTre e Iliad, le due compagnie presto diranno addio al 3G

Il mondo delle telecomunicazioni è in continua evoluzione, e una delle trasformazioni più recenti riguarda lo spegnimento delle reti 3G. Questo processo, che coinvolge diversi operatori, tra cui WindTre e Iliad, rappresenta un passo significativo verso l’adozione di tecnologie di rete più avanzate.

WindTre e Iliad: il 2025 sarà l’anno del cambiamento

WindTre e Iliad sono due dei principali operatori telefonici in Italia. Attualmente, queste due aziende condividono parte delle loro infrastrutture, inizialmente attraverso il ran sharing e ora mediante una joint venture rappresentata dalla nuova società Zefiro Net. Questa collaborazione implica che entrambi gli operatori dovranno coordinarsi per procedere allo spegnimento del 3G.

Mentre non esiste ancora una comunicazione ufficiale sulla data di spegnimento della rete 3G per WindTre, è noto che il destino di WindTre in termini di rete è strettamente legato a quello di Iliad. Questa interdipendenza tra le due aziende sottolinea l’importanza della collaborazione nel settore delle telecomunicazioni.

Lo spegnimento della rete 3G è un passo inevitabile nel panorama tecnologico attuale. Altri operatori, come Tim e Vodafone, hanno già disattivato le loro reti 3G in Italia, privilegiando le reti 4G e 5G più avanzate. La rete 2G, d’altro canto, rimane essenziale, in particolare per la telefonia tradizionale e il mercato M2M (machine to machine). In pratica, mentre la rete 2G funge da rete di backup affidabile, la rete 3G, ormai obsoleta, può essere eliminata.

Fonti interne suggeriscono che lo spegnimento del 3G da parte di Zefiro Net, WindTre e Iliad avverrà entro la prima metà del 2025. Una volta completato questo processo, tutte le postazioni 3G saranno convertite in 4G e 5G. Questa transizione sarà quasi impercettibile per la maggior parte degli utenti, ad eccezione di coloro che non possiedono uno smartphone compatibile con la tecnologia 4G.

Un altro sviluppo significativo è l’introduzione della tecnologia VoLTE per Iliad. Questa tecnologia consente di effettuare chiamate sulla rete 4G, che attualmente con Iliad supporta solo la trasmissione dati. L’adozione di VoLTE migliorerà ulteriormente l’esperienza dell’utente, offrendo chiamate di alta qualità e connessioni più stabili.