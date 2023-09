Le sorprese non finiscono qui per tutti gli amanti del noto operatore telefonico italiano TIM. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di annunciare l’arrivo di nuove offerte di rete mobile davvero eccezionali. Si tratta in particolare di offerte convergenti con la rete fissa appartenenti alla gamma TIM Power Famiglia. Attivando una di queste offerte, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare anche giga senza limiti ogni mese.

TIM Power Famiglia, arrivano nuove offerte convergenti con giga senza limiti

L’operatore telefonico TIM ha decido di sfidare i propri competitors con l’arrivo di nuove offerte operator attack. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte della gamma TIM Power Famiglia e potranno essere attivate con la convergenza con le offerte di rete fissa dell’operatore.

Tra queste offerte, c’è ad esempop TIM Power Famiglia Iron. Quest’ultima è riservata a tutti gli utenti che passeranno dagli operatori telefonici PosteMobile, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Withu Italia, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, Enegan, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Fastweb, CoopVoce Full, Tiscali, Digi Mobil e Welcome Full.

Con la convergenza con alcune offerte di rete fissa TIM, gli utenti potranno avere accesso ogni mese a giga senza limiti per navigare anche con connettività 5G. Il bundle mensile dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Con la convergenza, il costo mensile sarà di soli 4,99 euro.