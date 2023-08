La lotta tra i vari operatori telefonici in Italia è sempre aperta e ognuno amplia la sua proposta con diverse iniziative. Il noto operatore telefonico TIM, in particolare, ha da poco deciso di sfidare apertamente il rivale Iliad con una nuova offerta. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta per chi proviene dal rivale a basso costo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM spiazza il rivale Iliad con questa nuova offerta low cost a basso costo

Il noto operatore telefonico italiano TIM sfida apertamente i vari competitors, soprattutto il rivale Iliad. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibile una nuova offerta mobile per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero proprio da Iliad.

Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata TIM Power Iron. Quest’ultima è davvero a basso costo, dato che gli utenti che la attiveranno dovranno pagare soltanto 6,99 euro al mese. Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi tanti giga per navigare in tranquillità, ovvero 80 GB. Questi saranno validi per navigare con connettività 4G con una velocità massima fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload.

Il bundle mensile include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Ricordiamo comunque che l’offerta in questione è attivabile anche da chi richiede la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile.