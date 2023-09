Quest’anno, all’IFA 2023, il leader della pulizia per la casa Tineco, esporrà al pubblico ben 4 nuovi elettrodomestici dalla tecnologia innovativa.

Con questi nuovi accessori, per pulire la propria casa basteranno pochi minuti. Si tratta del Pure One Station, del Floor One S7 Steam & combo e per ultimo dell’Oveni One.

Tineco: pulizia per i pavimenti con tre diversi strumenti

Tutte le soluzioni Tineco semplificheranno di molto le faccende domestiche, pulendo da cima a fondo ogni superficie in un attimo.

La Pure one station è il sinonimo di praticità. In un unico strumento sono combinati quattro funzioni. Grazie al filtro h13 HEPA composto da 5 strati, riesce a catturare il 99,99% dei granelli di polvere. Inoltre, è dotato di un serbatoio di 3 litri Eco che raccoglie tutto lo sporco, così grande che potrebbe essere svuotato anche ogni 60 giorni. Una delle sue caratteristiche è la spazzola speciale ZeroTangle, il cui sistema permette che i capelli e i peli dei nostri amici a quattro zampe non formino grovigli. Con il sensore smart iLOOP riesce a regolare in modo automatico la potenza di aspirazione e il display a led rende l’utilizzo intuitivo e pratico. La Pure One Station è disponibile al pubblico a 799 euro sul sito Tineco o su Amazon.

La Floor One S7 Combo si trasforma nel giro di un secondo da aspirapolvere ad una lavapavimenti molto potente. Con il sistema Fresh Water Mopping sostituisce automaticamente l’acqua sporca con quella pulita ad ogni risciacquo. Come l’aspirapolvere precedente, possiede anch’essa la tecnologica spazzola ZeroTangle. Si adatta ad ogni tipo di pavimento e con il suo sensore Tineco iLOOP è capace di rilevare lo sporco più nascosto. Ha un’autonomia di 40 minuti per la funzione lavapavimenti e di 65 se usata come aspirapolvere, per offrire tutto il tempo necessario per pulire tutte le superfici. Per ultimo, possiede uno speciale sistema ad autopropulsione chiamato SmoothPower, così potente da aspirare in un sol colpo tutta la polvere.

Il terzo dispositivo è il Floor one S7 Steam che è un mix tra un’aspirapolvere senza fili, un mocio e un puiltore a vapore. Con un solo dispositivo sarà possibile cambiare da una modalità all’altra con facilità, pulendo ogni angolo del pavimento con accurata precisione. Questo sistema smart di lavaggio permette di dimezzare i tempi e il vapore, che raggiunge una temperatura di 140°, toglie via ogni tipo di sporco.

L’accessorio per la cucina di cui non potrete fare a meno

L’ultimo prodotto è dedicato agli amanti della cucina. Tineco presenta infatti OVENI ONE, un forno super intelligente. Quest’ultimo funziona con una app integrata ed ha un controllo della temperatura intelligente. Possiede tutte le opzioni necessarie per qualsiasi tipo di cottura: potrete friggere, cuocere al vapore, grigliare e creare ogni pietanza che vi venga in mente. Le preparazioni possono essere controllate grazie ad un touchscreen da 7,84 pollici. Inoltre, con l’app si hanno a disposizione centinaia di ricette nuove e gustose da sperimentare.