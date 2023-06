Il Localizzatore per Animali: Trova il tuo Amico a Quattro Zampe e Monitora la Sua salute

Il localizzatore per animali è uno dei dispositivi più utili e desiderati da tutti coloro che hanno deciso di adottare un amico a quattro zampe. Si tratta di dispositivi importanti e per certi versi indispensabili, soprattutto per quelle orribili situazioni in cui si è perso di vista il vostro animale solo per un momento o si è persino smarrito.

Gli ultimi localizzatori realizzati e disponibili sul mercato, ad oggi, sono anche molto più avanzati rispetto ai modelli precedenti, in quanto, oltre alla possibilità di informarci sulla posizione del nostro animale domestico, ci consentono anche di monitorare la sua salute, e di riconoscere un eventuale problema in tempo, consentendoci di mettere in pratica tutte le attività di prevenzione.

Infatti, tengono conto del peso del tuo animale domestico, del suo stato di salute, di quanti passi egli ha compiuto nel corso della giornata e le sue abitudini alimentari.

Tali localizzatori possono essere utilizzati per qualunque animale domestico, non vi sono differenze stilistiche o di prestazione.

Localizzatore: la lista dei migliori in circolazione

Il localizzatore migliore attualmente presente sul mercato, secondo le ricerche, è sicuramente il Jiobit, dall’efficienza così strabiliante che potrebbe essere utilizzato non solo per rintracciare i vostri animali domestici, ma potrebbe essere molto utile anche per bambini o anziani. Questo dispositivo, è davvero piccolo e maneggevole, Infatti pesa circa 22 grammi , il vostro amico a quattro zampe non si accorgerà nemmeno di indossarlo, ed ha un’autonomia di batteria di ben 20 giorni. È una tecnologia innovativa impermeabile e resistente, che utilizza il localizzatore GPS per scoprire in tempo reale la posizione del tuo animale, oltre a garantire una connessione 5G ed un sistema crittografico per la salvaguardia della tua privacy. Inoltre viene offerto insieme a moltissimi altri accessori , che consentono di poterlo indossare nei modi più variegati. L’unico aspetto negativo di questo dispositivo è sicuramente il suo costo molto elevato che, tuttavia, è possibile affrontare attraverso un abbonamento mensile di 9.99 euro al mese o 14,99 euro al mese.

1. Un allarme che scatta nel caso in cui il dispositivo venga staccato dal collare.

2. Attraverso l’invio di dati GPS, informa se il vostro animale si allontani entro un certo perimetro;

3. Un avviso audio che, in caso di smarrimento, fornisce tutte le informazioni utili per consentire alla persona che ritroverà il vostro amico a quattro zampe di riportarvelo.

4. Sensore di temperatura che tiene conto che non stia troppo freddo.

A queste si aggiungono moltissime altre funzioni di monitoraggio intelligente. La batteria del dispositivo ha una durata di ⅔ giorni, il prezzo non è molto costoso, ma può comunque essere acquistato con un abbonamento mensile, tuttavia, vi è uno sconto aggiuntivo se si decide di pagare per un anno intero alla volta.