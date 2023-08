WhatsApp è la principale piattaforma di messaggistica che del momento, essa gode di milioni e milioni di iscritti da tutto il mondo e il suo numero è in perenne crescita.

L’app infatti può essere definita come sicuramente il leader assoluto del suo campo, in particolare grazie alla sua tendenza ad introdurre continuamente nuovi aggiornamenti, funzionalità e il miglioramento di servizi già esistenti.

A tal proposito, subito dopo Windows, WhatsApp si è preparata ad ntrodurre per i dispositivi Mac una nuova app.

Si tratta di una’applicazione che è stata progettata appositamente per la tecnologia Mac, cosicché gli utenti potessero sfruttare, al meglio, la familiarità del suo design ed utilizzare l’applicazione in maniera molto più produttiva, semplice ed intuitiva.

WhatsApp per Mac, nuove funzioni e possibilità

La nuova versione di WhatsApp, rende disponibili una pluralità di servizi e funzioni in più.

Come la possibilità di effettuare, sul proprio Mac, una videochiamata con un gruppo di 8 contatti ed una chiamata vocale con un massimo di ben 32 persone. Consente inoltre di introdursi in una chiamata di gruppo anche quando questa risulta già essere iniziata, sarà possibile visualizzare la cronologia della lista delle chiamate e persino di ricevere notifiche relative all’app, per esempio relative alle chiamate in arrivo, quando essa risulta chiusa.

Inoltre, consente di inviare file semplicemente trascinandoli sulla chat con cui si desidera condividerli.

Le chiamate e le conversazioni digitali continuano a mantenere il loro grado di riservatezza e tutela della privacy, basato sempre sull’applicazione della crittografia end-to-end.

Per tutti i curiosi, la nuova app WhatsApp è già disponibile online per essere scaricata ed installata sul vostro dispositivo e, a breve, sarà presente anche sull’Apple Store.