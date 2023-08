WhatsApp finalmente consentirà agli utenti di creare chat di gruppo senza dover assegnare un nome a tutti i costi in assenza di idee interessanti. Gli utenti potranno invece semplicemente creare i gruppi e in seguito assegnare alla chat il nome delle persone al suo interno.

L’azienda ha lasciato intendere che il nuovo strumento introdotto con l’ultimo aggiornamento sarà utile se “hai bisogno di creare un gruppo in fretta o non sai che nome scegliere”. Quest’opzione sarà disponibile per chat di gruppo con un massimo di sei membri. I nomi selezionati automaticamente verranno modificati seguendo un algoritmo dinamico, a seconda di chi fa parte del gruppo. Il nome del gruppo verrà visualizzato in modo diverso per ciascun utente al suo interno, a seconda di come hanno salvato le persone in rubrica.

Se la persona da cui prende il nome il gruppo non è presente nella rubrica dei contatti, allora verrà visualizzato solo il suo numero di telefono. Mark Zuckerberg ha annunciato questa funzionalità e i rispettivi dettagli in un post su Facebook. “Quest’opzione semplifica la creazione di nuovi gruppi WhatsApp nominandoli in base a chi è nella chat quando non hai voglia di inventare un altro nome”, spiega, condividendo un’immagine di come appariranno i nuovi gruppi.

La funzionalità verrà lanciata “a livello globale nei prossimi giorni”, conferma Meta. È una delle numerose modifiche in arrivo per WhatsApp già da qualche settimana. Un’altra delle modifiche apportate recentemente all’app ha permesso di sistemare il bug riguardante sempre i gruppi. Le immagini inviate all’interno di un gruppo erano più piccole rispetto alle immagini originali. Il problema è stato finalmente risolto. La società sta lavorando da tempo anche ad altre funzioni, inclusa l’aggiunta dell’intelligenza artificiale generativa per creare nuovi sticker semplicemente descrivendoli.