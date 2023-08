WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica istantanea più conosciuta e utilizzata al mondo. Basti solo pensare che dalla sua fondazione nel 2009 è sempre stata in cima alle classifiche e non ha mai subito un momento di down.

Ancora oggi l’app verde conta un traffico di circa 1 miliardi di messaggi scambiati al giorno per un totale di 2,3 miliardi di utenti attivi. App leader in circa 180 paesi nel mondo non accenna ad arretrare di un centimetro nonostante la concorrenza spietata.

Ma qual è il segreto di WhatsApp e perché è sempre così in voga? Il segreto sta sicuramente nella versatilità dell’app. Quest’ultima non è infatti una semplice applicazione da utilizzare per lo scambio di messaggi tra utenti ma è molto di più. WhatsApp ti permette di effettuare chiamate o video chiamate, di creare dei gruppi con i propri amici, di postare contenuti sullo stato, di condividere file e documenti, di creare avatar personalizzati e tantissimo altro.

L’app è sempre in continuo aggiornamento per aggiungere nuove funzioni in grado di soddisfare le alte aspettative degli utenti e mantenere attivo il suo bacino di affezionati.

WhatsApp, in arrivo un incredibile aggiornamento

Uno dei recenti aggiornamenti di WhatsApp, molto atteso dagli utenti, è stato la possibilità di inviare video in modalità HD.

A quanto pare questo era solo l’inizio e secondo WABetaInfo, WhatsApp starebbe lavorando all’eventualità di inviare fotografie in piena risoluzione.

Un aggiornamento molto utile che permetterebbe agli utenti di selezionare il media da inviare tramite i documenti e condividerlo con il massimo della qualità a disposizione.