WhatsApp, finalmente l'aggiornamento tanto atteso per i VIDEO

Contrariamente a quello che gli utenti stavano cominciando a credere di WhatsApp, l’applicazione sembrerebbe aver preso una piega diversa in questo 2023. L’anno in corso ha dimostrato che il colosso della messaggistica istantanea può essere ancora quello da battere, soprattutto se si tratta di funzionalità introdotte.

Gli ultimi aggiornamenti hanno contribuito a far diventare WhatsApp una piattaforma sempre più piena di risorse, come gli utenti hanno potuto constatare. Dopo l’arrivo di numerosi update che hanno modificato l’interfaccia, sono arrivate delle funzionalità eccezionali come la possibilità di inviare delle foto in HD, finalmente. Molti utenti infatti attribuivano WhatsApp la colpa di non riuscire a concedere questa sorta di privilegio che spettava solo a Telegram, ma ora invece è tutto possibile. Inoltre nelle ultime ore si sta parlando del prossimo aggiornamento che è ormai in fase di distribuzione, con qualcuno che l’avrebbe già ricevuto. WhatsApp consentirà a tutti di inviare anche i video in alta definizione.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento ormai sta per arrivare e permetterà di inviare video in HD

Come aveva preannunciato già diversi mesi fa, WhatsApp sta per introdurre la funzionalità per inviare video in alta definizione. Gli utenti che non aspettano altro, saranno felici di sapere che l’aggiornamento è in fase di distribuzione.

Molti clienti di WhatsApp hanno infatti già ricevuto la possibilità di aggiornare l’applicazione con questa nuova feature. Basterà selezionare un video da inviare e poi selezionare il bottone in alto dove c’è scritto HD. Si potrà scegliere tra le due risoluzioni disponibile, tra cui una in alta definizione a 720p.