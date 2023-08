La Postepay si conferma anche quest’estate la carta di credito ricaricabile preferita dagli italiani. Sono sempre più numerosi i cittadini che decidono di attivare la carta di Poste Italiane per effettuare le spese del quotidiano nei negozi sul territorio o anche nei diversi marketplace del web. Al netto della convenienza e della semplicità, gli utenti di Postepay devono tenere ben aperti gli occhi per evitare truffe e furti online.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

I cybercriminali sono sempre in azione ed anche in queste settimane stanno facendo circolare messaggi spam e catene sul web con lo scopo di attirare l’attenzione del pubblico. I messaggi truffa degli hacker spesso hanno come oggetto ipotetici accredito nei confronti dei clienti di Postepay, accrediti che superano anche la cifra di 1000 euro.

Va da sé che lo scopo di questi messaggi è chiaro: attirare l’attenzione del pubblico e spingere i lettori a cliccare sui link in allegato a queste comunicazioni. Attraverso i link legati a tali messaggi, infatti, gli hacker sono in grado di collegare i lettori ad un sito internet parallelo, la cui interfaccia ricorda da vicino quella del portale ufficiale di Poste Italiane. A questo punto, gli utenti vengono spinti ad inserire le loro credenziali di home banking per ricevere il bonifico.

Gli utenti che cadono nella trappola ovviamente non riceveranno alcun bonifico su Postepay, ma bensì si espongono ad un rischio non da poco. Condividendo le credenziali home banking con eventuali sconosciuti, il pericolo di perdere tutti i risparmi è più che concreto.