Gli ultimi giorni dell’estate, quelli caratterizzati dai rientri dalle località di vacanza, sono ancora una volta caratterizzati da un problema non da poco per gli italiani ed i loro risparmi. Proseguendo il trend che ha interessato tutto il mese di agosto, anche in questi giorni finali del mese il caro benzina è un fattore da tenere in considerazione per chi si mette in viaggio e per chi utilizza la propria auto.

Benzina e diesel, i costi tornano ad impennarsi ad agosto

Lo scenario per gli italiani è tutt’altro che roseo, con picchi sui prezzi della benzina e del diesel che si rincorrono di giorno in giorno..

Per quanto concerne la benzina, i costi sembrano essere tornati quelli dello scorso anno. Gli italiani, in media nazionale, pagheranno per un litro di carburante sino a 2 euro con la modalità del self service. I costi però potrebbero essere anche superiori se si è su una rete autostradale o se si utilizza la modalità del servito.

Simile scenario, anche se con costi leggermente inferiori, per il diesel. In media nazionale un litro di gasolio può costare agli italiani sino a 1,85 euro in modalità self service. Anche in questo caso però i prezzi potrebbero essere più alti per il servito e per i rifornimenti su autostrada.

Nonostante i rincari proprio a partire da questo mese di agosto, per benzina e diesel vi è una norma di tutela e di trasparenza a favore degli italiani. E’ entrata infatti in vigore una normativa fortemente voluta dal Governo che obbliga le stazioni di servizio ad esporre un cartello con la media regionale dei prezzi per la benzina e per il diesel.