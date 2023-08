PayPal può essere certamente catalogato tra i metodi di pagamento online più apprezzati dal pubblico in Italia. Ciò che rende il servizio così popolare è la garanzia di sicurezza per i pagamenti online: attraverso PayPal infatti gli utenti possono effettuare acquisti senza comunicare direttamente i dati delle loro carte di credito e di debito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Nonostante una politica certamente molto rigida in quanto a sicurezza, i rischi per gli utenti di PayPal non mancano e sono quasi esclusivamente legati a possibili disattenzioni online. I tentativi di phishing dei cybercriminali, ad esempio, sono una minaccia non indifferente, specie per coloro che sono meno esperti della rete.

Tanti iscritti a PayPal vengono raggiunti quasi quotidianamente da mail o SMS truffa. Queste mail, inviate direttamente dai malintenzionati della rete, propongono agli utenti degli accrediti dal valore anche superiore a 1000 euro da ricevere sul conto online attraverso PayPal.

L’obiettivo degli hacker con queste comunicazioni (ovviamente fasulle) è attirare l’attenzione del pubblico e spingere sempre più persone a cliccare su link in allegato a mail ed SMS. Un solo click su tali comunicazioni potrebbe essere fonte di importanti rischi.

Attraverso questa dinamica, in primo luogo, i cybercriminali vogliono rubare le credenziali d’accesso degli iscritti PayPal, credenziali utili anche per effettuare dei furti di credito dal conto online. Al tempo stesso però queste truffe servono ai malintenzionati per anche per acquisire ingenti quantità di dati riservati, dati che saranno rivenduti per ragioni di marketing o per creare profili fake online.