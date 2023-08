In queste ultime settimane è stata disponibile una favolosa offerta di rete mobile. Si tratta di un’offerta proposta dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile, ovvero Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Quest’ultima ha stupito la concorrenza grazie al suo elevato rapporto qualità e prezzo. La sua disponibilità sarebbe dovuta essere fino al 23 agosto, ma ora gli utenti avranno ancora qualche giorno per poterla attivare.

Kena 5,99 100 GB Promo TOP, attiva ora questa favolosa offerta prima che sia troppi tardi

Per tutti gli interessati ad attivare una delle super offerte proposte dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile rimangono pochi giorni ancora. Come già accennato in apertura, gli utenti potranno attivare la super offerta mobile Kena 5,99 100 GB Promo TOP.

L’operatore virtuale ha infatti deciso di continuare a renderla disponibile fino al 30 agosto 2023, prorogandone quindi la sua disponibilità. Un’offerta davvero sensazionale e che ha lasciato letteralmente di stucco la concorrenza.

Nello specifico, il bundle di questa offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G (con una velocità massima di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload). Oltre a questo, nel bundle sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Tutto questo sarà a disposizione degli utenti ad un costo di appena 5,99 euro al mese. Con le promo proposte da Kena, gli utenti potranno anche ricevere 200 GB di traffico dati extra per ben 60 giorni, mentre con il metodo di ricarica automatica potranno ricevere poi anche 50 GB ulteriori da utilizzare ogni mese.