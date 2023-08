Il mese di agosto è stato particolarmente ricco nel settore della telefonia mobile. Gli utenti hanno avuto infatti l’imbarazzo della scelta con le varie proposte dei diversi operatori telefonici. Tra questi, spicca senz’altro Kena Mobile, che può vantare dalla sua un notevole catalogo di offerte mobile super convenienti. Scopriamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti per questo mese.

Kena Mobile, passa ora all’operatore virtuale con le sue fantastiche offerte

Passare ora al noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile è davvero facile e soprattutto conveniente. Come già accennato in apertura, infatti, per questo mese sono disponibili numerose offerte che lasciano letteralmente senza parole per la loro convenienza.

Una di queste offerte è ad esempio Kena 6,99 130 GB STAR Promo Plus. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo davvero ridotto di appena 6,99 euro al mese. Nonostante questo, l’offerta arriva ad includere fino a 130 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

Un’altra offerta interessante è Kena 7,99 150 GB STAR Promo Plus. In questo caso, con un euro in più gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati. Rimangono poi compresi nel bundle minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.

L’offerta più sensazionale di questo periodo è però Kena 9,99 230 GB STAR Promo. In questo caso, il costo per il rinnovo mensile è di 9,99, ma il bundle mensile è davvero strepitoso. Gli utenti potranno infatti utilizzare addirittura 230 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 4G. Rimangono anche in questo caso inclusi minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.