Per chi non lo sapesse, Netflix, la piattaforma streaming più diffusa e conosciuta al mondo, ha iniziato la sua “carriera” come servizio di noleggio DVD.

La piattaforma DVD.com di Netflix, è sopravvissuta, a dispetto delle aspettative, fino ad oggi che sta per chiudere definitivamente.

La chiusura della piattaforma è prevista per il 29 Settembre 2023.

Tuttavia, ciò che sconvolge non è la notizia in sé, in quanto, le piattaforme che si dedicano al noleggio di DVD sono ormai scomparse da tempo. Poiché oramai su Internet è possibile reperire ogni cosa, anche gratuitamente.

Ma la cosa che ha suscitato un gran “frastuono”, riguarda la notizia che Netflix consentirà a tutti coloro che posseggono ancora DVD presi a noleggio, non solo di poterli tenere definitivamente per sé, ma di riceverne anche degli altri in regalo.

Ebbene sì, Netflix ha deciso di regalare i suoi DVD ai clienti che hanno continuato ad usufruire del servizio di noleggio offerto, ancora oggi.

Netflix e il regalo inaspettato ai suoi fan più fedeli

L’annuncio è stato pubblicato direttamente sulla piattaforma DVD.com. In cui l’azienda ha dichiarato che tutti coloro che non avessero ancora restituito i dischi presi a noleggio, non avrebbero dovuto affrontare alcun sovrapprezzo ma, al contrario, sarebbero diventati i proprietari effettivi dei suddetti DVD.

Si tratta di milioni di prodotti che l’azienda sarebbe stata costretta a buttare o a conservare nei propri magazzini a tempo indeterminato. In questo modo Netflix è riuscita a prendere due piccioni con una fava, sbarazzarsi dei prodotti in eccesso premiando i clienti più fedeli e ottenendo al contempo un’ottima pubblicità, con numerose reazioni e commenti positivi. Insomma, a tutti gli effetti, una strategia marketing ben studiata, che non ha fatto altro che migliorare la reputazione che le persone hanno della piattaforma. Reputazione che, con gli aumenti dei costi di abbonamento del servizio streaming, stava vacillando già da tempo.

Tuttavia, le sorprese non finiscono qui.

In quanto, per i primi di Settembre, chiunque fosse interessato a ricevere DVD gratuiti, potrà collegarsi al sito internet dvd.com, per avere la possibilità di vincere da 1 a 10 DVD. Questi ultimi, inoltre, non saranno distribuiti in maniera casuale, ma in base alle vostre preferenze.

Insomma, Netflix non poteva salutare in un modo migliore i suoi fan.