Anche Fastweb, l’operatore telefonico che deve la sua linea a Wind Tre, offre una serie di Promozioni interessanti per quanto riguarda i dispositivi mobile. Il gestore dà la possibilità ai suoi clienti di navigare su internet alla massima velocità di 4G e 5G ovviamente per i dispositivi che lo supportano.

Gode di una copertura totale dell’intero territorio nazionale, grazie all’operatore cui fa affidamento.

Per coloro che intendono acquistare una nuova SIM effettuare una portabilità di numero, l’operatore propone tre offerte: Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi.

Le offerte Fastweb Mobile del momento

Vediamo in dettaglio i servizi e i costi mensili delle promozioni sopracitate:

FASTWEB MOBILE. Al costo di 7.65 euro al mese, comprende:

– 100 GB di Internet in 5G;

– Minuti illimitati verso tutti;

– 100 Sms;

– Corsi Fastweb Digital Academy;

– Spedizione SIM gratuita ;

– Costo di attivazione di 10 euro.

MOBILE FULL Al prezzo di 8,95 euro al mese, prevede:

– Minuti illimitati verso tutti numeri nazionali;

– 100 sms;

– 200 Gb di connessione Internet, alla velocità del 5G ;

– Corsi Fastweb Digital Academy;

– Spedizione gratuita della Sim presso il vostro domicilio;

– Costo di attivazione di 10 euro.

MOBILE MAXI Al prezzo di 11.95 euro al mese, prevede:

– 300 GB di Internet in 5G;

– Minuti illimitati e 100 sms;

– Corsi Fastweb Digital Academy;

– Spedizione SIM gratuita;

– 10 euro di costi di attivazione.

L’operatore dispone, inoltre, anche di un app dedicata ovvero myFastweb, attraverso la quale potete verificare il credito residuo, alcuni servizi e tutte le promozioni attive sul vostro numero.