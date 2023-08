Le offerte di casa WindTre rappresentano la migliore occasione per riuscire a spendere poco e godere comunque di tantissimi contenuti, in questo modo è possibile accedervi senza vincoli contrattuali di vario genere, che permetteranno così di raggiungere un livello di risparmio ben superiore al normale.

Il 5G è gratis con la promozione di cui vi parleremo nel nostro articolo, un’occasione più unica che rara, ma che allo stesso tempo garantisce l’accesso a tutti gli utenti sul territorio nazionale, anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. Per goderne dovete semplicemente recarvi sull’e-commerce, e poi richiedere la spedizione della SIM direttamente presso il vostro domicilio (oppure potrete anche recarvi in un negozio).

Con le nuove offerte Amazon potete avere i codici gratis, dovete semplicemente iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

WindTre, che sorpresa con questa offerta

La promozione di WindTre sorprende prima di tutto per la possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza, ovvero gli utenti la possono richiedere a prescindere dalla portabilità da Iliad, MVNO o anche dall’accoppiata TIM/Vodafone.

Il suo nome è Start 5G Summer, ha un prezzo di soli 12,99 euro al mese, e promette l’accesso a tantissimi contenuti di alto livello, come 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione tranquilla anche in 4G, passando per illimitati minuti e SMS che potranno essere liberamente utilizzati verso tutti in Italia.

La campagna promozionale, come vi abbiamo ampiamente anticipato, può essere richiesta tramite il sito ufficiale, così da potervici accedere anche senza muoversi minimamente dal divano di casa propria. Potete spendere molto poco e godere di tanti contenuti, ora spetta a voi decidere.