Allora, ipotizziamo che siate stufi del vostro attuale operatore telefonico. Magari perché ha aumentato la tariffa all’improvviso, magari avete avete avuto problemi che il servizio clienti non ha saputo risolvere, sta di fatto che volete dire “STOP!”. Ma come cambiare? Chi ha la migliore copertura?

È ovvio che vogliate fare la scelta migliore ed avere l’operatore dalle migliori prestazioni. Volete un nuovo servizio veloce, performante e soprattutto stabile, in modo da poter stare sempre tranquilli. Bene, per aiutarvi, vi diremo la classifica dei tre migliori in circolazione, poi la scelta definitiva spetterà a voi.

Quale operatore in Italia ha la miglior copertura

Esistono diverse caratteristiche che vanno a definire chi sia effettivamente il miglior operatore sulla piazza. Noi ci siamo basati sulle analisi condotte State of Mobile Experience di Tutela, un’azienda che si concentra sulla ricerca dei dati crowdsourcing. Quest’ultima ha analizzato la qualità di ogni singola rete, stipulando diverse classifiche, ma noi ci concentreremo su quelle più importanti: la 4G/5G Coverage.

Secondo la classifica 4G/5G: al primo posto troviamo la Vodafone, al secondo posto la TIM e al terzo la WindTre. Ora, per approfondire meglio la questione e avere la certezza di chi sia il vincitore, abbiamo considerato anche i dati ottenuti dall’app “CheBanda”. L’app usa un particolare algoritmo per capire chi sia il più veloce e chi abbia la qualità di copertura al netto migliore. Precisamente ha considerato i seguenti fattori: la velocità in upload e in download, la qualità dei video trasmessi tramite linea sugli smartphone e la velocità di navigazione su diversi siti. Ancora una volta, la vincitrice è stata la Vodafone, che si conferma essere la migliore per copertura in ogni aspetto.

Fortuna vuole che la Vodafone abbia un vasto portafogli di offerte tra cui scegliere, vi basterà solo documentarvi e sottoscrivere l’abbonamento che preferite.