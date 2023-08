Uno degli operatori più conosciuti in Italia, lancia nuove fantastiche offerte che vi stupiranno. Parliamo di Vodafone, che ha ampliato il suo portafogli di promozioni con tariffe vantaggiose a prezzi super economici.

Sono offerte all inclusive ideate per coloro che non vogliono avere alcun pensiero e per soddisfare ogni più piccola esigenza, dalle chiamate alla navigazione.

Promozioni pazzesche Vodafone a partire da 7,99€

Vi parleremo di due promo in particolare: Vodafone Bronze Plus e Silver. Scopriamone subito le caratteristiche.

La prima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri del Paese, SMS infiniti e 70 Giga di navigazione dati con velocità 4G a 9,99 euro al mese. Se doveste scegliere il pagamento Smart Pay, potreste ottenere Giga senza fine con una copertura 5G! Avrete così una velocità in download fino a 2 Gbps e in upload a 200 Mbps.

La promozione è valida per coloro che provengono da un’offerta Iliad, Fastweb ed altri operatori virtuali ed ha un prezzo di attivazione minimo: di 0,01 euro. Vanno però aggiunti i 10 euro per l’acquisto della SIM se necessario. Sono esclusi gli utenti che “provengono” da:

Very Mobile;

Kena

ho. Mobile.

Passiamo alla seconda offerta, ovvero Vodafone Silver. In verità si può scegliere tra ben due opzioni. La prima ha in sé Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani e 100 Giga di navigazione in 4G a 7,99 euro al mese.

L’opzione numero due ha una tariffa di 9,99 euro mensili e comprende: chiamate e messaggi illimitati verso i numeri nazionali e 150 Giga in 4G.

Per entrambe le scelte, con in pagamento Smart Pay, gli utenti potranno avere un privilegio in più: 50 Giga Gratis. Questa promozione è limitata ai nuovi clienti che passano il loro numero da:

Iliad;

Lycamobile;

1Mobile;

Digi Mobil;

Fastweb;

Optima Mobile;

PosteMobile;

Daily Telecom.

Per ulteriori info vi consigliamo di recarvi sul sito ufficiale dell’operatore. Cambiare fa bene, passate a Vodafone!