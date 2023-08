Nonostante gli enormi progressi della tecnologia, l’Universo cela ancora moltissimi segreti da scoprire, sia nella sua totalità che negli elementi che lo compongono, gli scienziati stanno continuando a fare numerose scoperte che ogni giorni aggiungono un tassello in più a quanto già sappiamo, i quali ci consentono di comprendere meglio come l’Universo si è formato ed evoluto nel corso della sua vita.

Tra gli altri studi ne spicca una nuovo che coinvolge una stella che, secondo le analisi, potrebbe diventare una magnetar, vediamo di cosa si tratta.

Campo magnetico impressionante

Le magnetar (nome inglese composito che deriva da Magnetic Star) sono oggetti celesti particolari e molto esotici, si tratta di stelle di neutroni, dunque di supernove esplose ma che non sono collassate in buchi neri, che offrono un campo magnetico miliardi di volte superiore a quello terrestre, superiore a 1×1011 Tesla, per intenderci, il campo magnetico di una risonanza, uno tra i più forti che l’uomo è in grado di produrre, arriva massimo a 3 Tesla.

L’articolo scientifico ha come titolo “a massive helium star with a sufficiently strong magnetic field to form a magnetar” ed ha come oggetto la stella stella HD 45166, una stella di per se già nota in quanto componente di un sistema binario dove uno dei due elementi è particolarmente ricco di elio ed è più massiccio del Sole di circa due volte, si trova a circa 3000 anni luce dalla Terra nella costellazione dell’Unicorno.

I dati utilizzati risalgono al 2022 e sono stati raccolti dal Canada-France-Hawaii Telescope oltre a provenire dai dati d’archivio dello spettrografo FEROS che si trova a La Silla in Cile ed è di proprietà dell’ESO, da li si è scoperto che una delle due stelle aveva un campo magnetico tale da diventare una magnetar.