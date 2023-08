Auto elettriche, ecco la batteria che cambierà per sempre i tuoi viaggi

CATL, un gigante nel settore delle batterie e fornitore di Tesla, ha introdotto una rivoluzionaria batteria chiamata Shenxing. Questa innovazione promette di affrontare uno dei principali ostacoli alla diffusione delle auto elettriche: il tempo di ricarica. La batteria Shenxing vanta una notevole autonomia di 400 chilometri con una ricarica di soli 10 minuti. Sebbene queste cifre possano sembrare ottimistiche e siano influenzate da vari fattori come la capacità della batteria e il consumo dell’auto, l’idea di una ricarica ultra-rapida rappresenta un cambiamento di gioco nel settore.

Auto elettriche: sempre più simili alle auto a benzina

Molti potenziali acquirenti di veicoli elettrici sono dissuasi dal lungo tempo di ricarica. Anche se l’autonomia di molti modelli elettrici è ora comparabile a quella delle auto a combustione interna, l’idea di dover aspettare un’ora o più per una ricarica completa è scoraggiante. Tuttavia, con la possibilità di ricaricare in soli 10 minuti, le lunghe distanze, come un viaggio da Milano a Palermo, diventano fattibili con poche brevi soste, rendendo l’esperienza di guida simile a quella di un’auto a benzina.

La batteria Shenxing utilizza la tecnologia LFP (litio ferro fosfato), una tipologia di batteria che Tesla ha adottato dal 2021. CATL è un pioniere in questo campo, detenendo circa il 35% del mercato globale delle batterie LFP, come indicato da Techcrunch. Sebbene le batterie LFP abbiano una densità energetica leggermente inferiore rispetto ad altre tecnologie, la capacità di ricarica rapida compensa ampiamente questo svantaggio.

Le nuove batterie CATL sono pronte per essere lanciate sul mercato. Ciò significa che nel prossimo futuro potremmo vedere una serie di auto elettriche, non solo Tesla, dotate di questa tecnologia di ricarica superveloce. Questa innovazione potrebbe essere il catalizzatore che molti consumatori attendevano per fare il grande salto verso la mobilità elettrica, combinando le promesse di un futuro sostenibile con la convenienza e la praticità di tempi di ricarica rapidi.