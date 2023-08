Unieuro fa impazzire un numero sempre maggiore di consumatori sul territorio nazionale, arrivano i prezzi più bassi del momento, con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, gli sconti sono pazzeschi e pronti a far sognare anche coloro che non aspettavano altro.

Acquistare nuovi prodotti da Unieuro è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, proprio in questi giorni gli ordini possono essere completati nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, oltre al sito ufficiale, sul quale sarà possibile trovare le occasioni migliori del momento, con la consegna a domicilio completamente gratuita.

Unieuro shock, ecco gli sconti del momento

Gli sconti Unieuro, dopo il termine del volantino, ed in attesa di conoscere la nuova campagna che inizierà in questi giorni, proseguono con ottime riduzioni applicate sulla fascia bassa della telefonia mobile.

Partendo dai prezzi più bassi possiamo infatti incrociare Samsung Galaxy A04s, disponibile a 99 euro, salendo poi ai 179 euro necessari per il Samsung Galaxy A14, oppure i 249 euro previsti per l’acquisto di un buonissimo Samsung Galaxy A33. Volendo puntare a brand differenti, non mancano le occasioni previste con il Redmi Note 12 Pro+, che oggi costa 399 euro, oppure Redmi 12C a 139 euro.

Non essendoci delle pagine fisiche da mostrarvi, non possiamo inserire nulla nell’articolo, l’unica cosa che possiamo fare è indicarvi questo link a cui collegarvi per scoprire i prezzi bassi. Ricordatevi che tutti i prodotti sono completamente sbrandizzati ed hanno anche garanzia legale della durata di 24 mesi.