Euronics nasconde all’interno del proprio volantino alcuni dei migliori sconti in circolazione, arrivano i prezzi più bassi disponibili in esclusiva assoluta, con occasioni pronte a sprecarsi, che propongono al consumatore finale un risparmio ben superiore al normale.

Il volantino è assolutamente ricco di sconti speciali che aiutano i consumatori a spendere meno del solito, a patto che comunque siano disposti a recarsi presso un qualsiasi punto vendita sparso per il territorio, in quanto gli stessi sconti non risultano essere attivi sul sito ufficiale dell’azienda.

Aprite le offerte Amazon esclusive che potete trovare solo oggi sul nostro canale Telegram ufficiale, disponibile direttamente a questo link.

Euronics, questo nuovo volantino è pazzesco

La campagna promozionale di Euronics parte con una promozione decisamente invitante, con la quale vuole spingere il consumatore ad acquistare un grande/piccolo elettrodomestico, a cui aggiungere anche un televisore, con una spesa che vada oltre i 399 euro. Il primo gradino è obbligatorio, poi sarà possibile aggiungere al carrello praticamente tutto ciò che volete, e godere di una soluzione davvero unica.

Gli utenti si potranno recare in cassa e godere di uno sconto del 50% sul meno caro del listino, così da essere sicuri di risparmiare su praticamente ciò che più si desidera, senza vincoli o limitazioni particolari. Gli acquisti, come vi abbiamo anticipato, devono essere necessariamente completati nei negozi fisici, ricordando comunque che non si può applicare lo sconto su un prodotto a scelta, ed allo stesso tempo che la riduzione è istantanea, ovvero viene applicata direttamente in cassa, non si tratta di un rimborso o di un buono sconto postumo.