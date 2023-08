Le auto elettriche, ben presto, sostituiranno le normali auto alimentate a carburante. Questa è una delle disposizioni emanate dall’Unione Europea che si propone di raggiungere, l’ obiettivo di sostituzione definitiva delle auto con quelle alimentate elettricamente. Obiettivo che ci si propone di raggiungere entro il 2030.

Tuttavia, seppur le auto elettriche risultano essere una grande scelta ecosostenibile, che il nostro paese avrebbe dovuto prendere già da anni, vi sono, però, alcuni aspetti che potremmo definire, in qualche modo, negativi.

Si tratta ovviamente del fatto che i prezzi, di questi tipi di veicoli, risultano essere un po’ più elevati rispetto alle normali auto, soprattutto se si tiene conto delle altre spese da affrontare a causa delle batterie di cui il veicolo necessita e che, in caso di malfunzionamento, devono essere sostituite.

Le batterie più comunemente utilizzate sono quella agli ioni di litio che, seppur appaiono tra quelle con un alto livello di autonomia e una maggiore qualità di prestazioni rispetto alle altre, sono anche piuttosto care.

Diventa quindi necessario trovare un modo per preservare l’efficienza di queste batterie nel breve e nel lungo periodo.

In questo modo, anche se la spesa all’inizio sarà un po’ esosa, essa potrà essere recuperata nel corso degli anni. Così una tutela dell’ambiente potrà essere eseguita anche da un risparmio economico.

Insomma, ciò equivale a prendere due piccioni con una fava.

Come conservare al meglio la batteria della vostra auto elettrica

È normale che, con gli anni, le prestazioni e livelli di autonomia della batteria della vostra auto elettrica non siano più come prima. Tuttavia, vi sono alcune tecniche o consigli che potete mettere in atto al fine di preservare, il più a lungo possibile, la qualità della batteria, in modo da ritardare considerevolmente il momento in cui sarà necessario sostituirla.

Di seguito, ve ne riportiamo qualcuna.