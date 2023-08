La Cupra Born è una hatchback familiare elettrica che promette un tocco di sportività alle vostre giornate. Con un’autonomia massima dichiarata di circa 550 km, metterà in ansia modelli come la Tesla Model 3, ma in realtà è più probabile che rappresenti un’alternativa alla Hyundai Ioniq 5, alla Kia Niro EV e alla Volkswagen ID.3.

In effetti, la Cupra Born è strettamente correlata alla Volkswagen ID.3 di cui prende il telaio. Non solo sono praticamente identiche sotto la carrozzeria, ma assomigliano notevolmente anche nella forma a metà strada tra crossover e monovolume.

In un certo senso, si potrebbero considerare le due auto come sorelle. La Volkswagen ID.3 è la sorella maggiore sensata e matura, mentre la Cupra Born è la giovane un po’ ribelle e incline a fare qualche marachella benevola.

Dotata della tecnologia più moderna, un design moderno e originale e di prestazioni interessanti, la Cupra Born diventa facilmente una scelta allettante per chi cerca una full electric, fuori dalle righe.

Design ed esterni:

Il design della Cupra Born è moderno e accattivante. Così come per la sorella maggiore Formentor, è impossibile passare inosservati a bordo di questa autovettura. In casa Cupra sono stati molto attenti ai dettagli, arricchendo la carrozzeria con particolari unici, come la texture romboidale a rilievo che troviamo in diversi angoli, la scritta Born all’interno delle luci posteriori, il deflettore (finto, è solo un oggetto di design) e la minigonna con aletta.

Da qualsiasi angolo la si guardi, la Cupra Born è in grado di catturare gli sguardi dei più curiosi. Con dimensioni da vettura del segmento C, le proporzioni dell’automobile sono molto particolari, dando vita a una carrozzeria che è una via di mezzo tra crossover e monovolume. Tuttavia, nonostante questa strana combinazione, Cupra è riuscita a dare vita ad un’automobile piacevole da guardare da ogni punto di vista.

Ad ogni modo, le somiglianze con la cugina Volkswagen si vedono, ma la Cupra Born riesce a distinguersi nettamente, con un carattere più giovanile e grintoso.

Bagagliaio:

In modo interessante, nonostante ci sia una gigantesca batteria da 77 kWh sotto il telaio, la Cupra Born può vantare uno spazio nel bagagliaio maggiore di circa 11 litri rispetto a una Volkswagen Golf. Infatti i 385 litri di spazio nella Born hanno un piano di carico piatto e nessuna scomoda soglia di carico, anche se non c’è una ruota di scorta sottostante.

Sotto al pianale tuttavia, possono trovare spazio i cavi di ricarica e il kit di sicurezza stradale. Il fondo di carico si può anche levare, abbassando così la soglia di carico e guadagnare qualche litro in più di spazio.

La configurazione dei sedili posteriori è 40 – 60, con il tunnel centrale. Quindi il bagagliaio della Cupra Born è ben progettato per essere sfruttato al massimo. Inoltre troviamo una luce led bianca di cortesia, una presa da 12V e diversi ganci di carico.

Interni ed infotainment:

L’interno del Cupra Born sarà familiare a chiunque abbia guidato una Volkswagen ID.3, ma ciò non è necessariamente una cosa negativa. Come sulla VW, le informazioni principali vengono mostrate su un pod che si muove insieme al volante, e le funzioni sono controllate tramite il volante con pulsanti capacitivi – o tramite un touchscreen fluttuante. Come sull’ID.3, anche le marce sono controllate tramite un meccanismo di cambio collegato al quadrante del cruscotto.

In sintonia con il tema sostenibile elettrico della Cupra Born, l’auto è rivestita con una finitura in tessuto sintetico chiamato Seaqual, composto da plastica riciclata proveniente dagli oceani. Questo tessuto appare e si presenta esattamente come una finitura in tessuto tradizionale ed è testato con la stessa severità delle alternative non riciclate.

Abbiamo trascorso la maggior parte del tempo all’interno della Cupra Born, che è ben rifinito e utilizza materiali di buona qualità per il prezzo. I sedili sportivi della fila anteriore offrono un ottimo supporto tra i rinforzi laterali e la base del sedile, mentre c’è spazio più che sufficiente per le gambe e le braccia lateralmente. Il sedile è abbastanza regolabile, ma il volante non si alza molto per i conducenti più alti.

Con l’assenza di una tradizionale leva del cambio nella console centrale della Cupra Born (è montata accanto al quadro strumenti digitale), c’è un ampio vano portaoggetti centrale con coperchio per bevande, chiavi e portafogli. C’è anche un caricatore wireless per il telefono davanti al vano portaoggetti centrale.

Purtroppo, la Cupra Born utilizza comandi touch-sensitive per funzioni come il controllo del volume, l’aria condizionata, i pulsanti sul volante e persino i finestrini elettrici. Sono difficili da utilizzare mentre si è in movimento e non sempre rispondono bene alla pressione.

Per quello che è in teoria un piccolo hatchback, c’è un’enorme quantità di spazio nella seconda fila. C’è anche un buono spazio per la testa e per i piedi. Per quanto riguarda le dotazioni, ci sono solo due porte USB-C, nessuna bocchetta dell’aria e due tasche portaoggetti. C’è anche un bracciolo centrale abbattibile con tre porta bicchieri all’interno. Tuttavia, la Cupra Born di serie è omologata 4 posti, un vero peccato, il quinto è un optional a parte.

Il touchscreen da 12 pollici del Cupra Born è leggermente meno irritante rispetto a quello dell’ID.3, anche se non può competere con la reattività dei sistemi Tesla o con la facilità d’uso di quelli di Kia e Hyundai. Troverete molti plastici rigidi intorno, ma l’ampio utilizzo di camoscio sintetico, dettagli in rame e cuciture a contrasto sulla nostra auto di prova contribuiscono a migliorare notevolmente l’ambiente rispetto all’ID.3.

Come abbiamo già visto sulla Formentor, il sistema multimediale di casa Cupra è un pochino acerbo ancora. Spesso ha bisogno di aggiornamenti software per funzionare correttamente e ogni tanto si blocca o rallenta. Tuttavia bisogna premiare gli sforzi dell’azienda, questo sistema sta crescendo velocemente.

L’infotainment della Cupra Born presenta animazioni e grafiche moderne e di buon gusto. La navigazione all’interno dello schermo touchscreen da 12 pollici è abbastanza facile ed intuitiva, quindi nel complesso la esperienza di utilizzo è stata più che soddisfacente. Inoltre ci si può collegare via wireless sia ad Android Auto che Apple CarPlay.

Prestazioni e guida:

Cupra ha puntato in alto con la Born. Non contenta di lanciare semplicemente un’auto elettrica compatta, Cupra promette invece una hatchback sportiva per il suo primo veicolo elettrico.

Con una potenza di 170 kW/310 Nm da un singolo motore elettrico, Cupra si sta avvicinando all’obiettivo, ma si colloca nella fascia di prestazioni “calde”, dietro ad altre alternative del Gruppo VW come le uscite da 180 kW/370 Nm della Cupra Leon VZ (e della VW Golf GTI).

Da un lato positivo, la potenza elettrica è disponibile istantaneamente ed è quando si parte da fermo che la Cupra Born si sente più reattiva. La potenza diminuisce man mano che si raggiunge il limite di velocità.

Ovviamente c’è una mancanza di rumore del motore, ma dove di solito l’assenza di un motore amplifica tutti gli altri suoni (rumore del vento, dei pneumatici), la Cupra Born rimane sorprendentemente silenziosa e ben isolata dal mondo esterno. Tuttavia, il suono è un fattore importante per un’auto sportiva e la Born potrebbe avere bisogno di un feedback sonoro maggiore.

Quando si affronta una guida più aggressiva con la Cupra Born, emerge una sensazione distintiva che fa presagire che la messa a punto del veicolo e le scelte legate al telaio siano state suddivise tra due team distinti. Da un lato, si incontrano le imponenti gomme, che offrono una notevole superficie di contatto e una generosa aderenza. Dall’altro lato, si sperimenta un assetto che si pone come un equilibrio tra la resistenza e la rigidità. Questa combinazione porta a una straordinaria velocità in curva, tipica delle vere vetture sportive. Tuttavia, in rari casi in cui si supera il limite di aderenza, si verificano perdite repentini di grip, con sospensioni e ammortizzatori che richiedono un attimo in più per contenere le oscillazioni del veicolo.

Le caratteristiche sopra descritte emergono in maniera più marcata quando si guida in modo aggressivo la Cupra Born. Al contrario, se si rimane all’interno dei limiti più moderati della Born, si ottiene una risposta rapida nelle inserzioni in curva, una precisione nella traiettoria e un’elevata trazione in uscita da curva. Quest’ultimo aspetto è favorito dal layout a motore posteriore e trazione posteriore: il trasferimento del peso verso l’asse posteriore garantisce naturalmente un’eccellente aderenza in uscita dalle curve.

La sensazione dello sterzo della Cupra Born offre una buona quantità di feedback al guidatore. Mentre è leggero in città per facilitare le manovre, il sistema cambia nelle modalità di guida più sportive per una sensazione diretta che fornisce informazioni sui livelli di aderenza dei pneumatici. Ha un cruscotto anteriore profondo con un montante A allungato associato, il che rende difficile vedere oltre alcune curve.

In città, la Cupra Born offre un comfort di guida simile a quello di un modello VW, in cui impatti significativi come dossi vengono assorbiti con poca difficoltà e anche piccole imperfezioni non vengono trasmesse nell’abitacolo. Non è come una normale hatchback sportiva, nel senso che non sacrifica il comfort di guida quotidiano.

Le prestazioni dei freni non sono un punto di forza della Cupra Born: si avverte una sensazione diversa del pedale del freno sia quando si attiva il freno rigenerativo sia quando si utilizza il freno a frizione regolare. Ci sono pinze dei freni all’anteriore, mentre le ruote posteriori si accontentano di freni a tamburo. Tuttavia questo non è un problema, il quanto la potenza frenante del motore elettrico agisce direttamente sull’asse posteriore.

Autonomia e ricarica:

Cupra dichiara che la Born percorrerà 17,0 kWh ogni 100 chilometri senza il Performance Pack equipaggiato, mentre la Born con il Performance Pack ottiene una valutazione di 18,2 kWh/100 km. Durante il nostro tempo di prova con la Born, possiamo dire che i valori sono abbastanza esatti.

La Cupra Born può essere caricata in corrente alternata (AC) a 7,4 kW in monofase, oppure fino a 11 kW in trifase. Potete effettuare una ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 120 kW per la batteria da 58 kWh e fino a 135 kW per la batteria da 77 kWh. Cupra fornisce un cavo di tipo 3 insieme all’auto e potete acquistare un cavo di tipo 2 come accessorio.

Conclusioni e prezzi:

Per essere un nuovo marchio, Cupra sembra determinata a lasciare il segno in Italia.

Pur essendo valide come sono, non eravamo così sicuri che ci fosse abbastanza differenziazione tra i modelli esistenti Leon, Ateca e Formentor se confrontati con le loro controparti interne VW, Skoda e Audi.

La Cupra Born è una proposta davvero fresca all’interno e al di là del Gruppo VW, specialmente data la sua competitività di prezzo e la buona autonomia.

La Cupra Born la potete acquistare al prezzo di partenza di 41.100 euro per la versione con motore da 150 kW e batteria da 58 kWh. Invece, per il modello da noi in prova, ovvero quello con motore da 170 kW e batteria da 77 kWh, il prezzo parte da 46.350 euro. Questi sono i prezzi ad oggi 09/08/23, data in cui stiamo scrivendo questa recensione.