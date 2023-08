Un volantino Euronics da mille e una notte vi attende proprio in questi giorni, i nuovi prezzi bassi della campagna promozionale sembrano essere destinati a far sognare i singoli consumatori che vogliono cercare di spendere molto meno del solito, a prescindere da ciò che andranno ad aggiungere al carrello.

La campagna promozionale, come al solito oseremmo dire, risulta essere disponibile direttamente nei punti vendita, senza limiti territoriali o vincoli particolarmente legati al socio di appartenenza. Gli acquisti, almeno per la corrente campagna promozionale, non possono essere effettuati sul sito ufficiale.

Premete qui per iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, troverete le offerte Amazon con nuovi codici sconto ogni giorno in regalo da utilizzare per i nostri iscritti.

Euronics, gli sconti del volantino sono assurdi

Le occasioni del volantino Euronics mostrano a tutti gli effetti una versatilità fuori dal comune, proprio perché il cliente si ritrova a poter spaziare tra tantissimi sconti speciali che abbassano di molto il prezzo finale di vendita. La prima cosa da fare, nell’avvicinamento alla suddetta campagna promozionale, consiste più che altro nello scegliere tra un grande/piccolo elettrodomestico o un televisore, il cui prezzo sia superiore ai 399 euro.

Successivamente si potrà aggiungere un secondo elemento al carrello, così da essere sicuri di avere libero accesso allo sconto del 50%, previsto ed applicato direttamente in cassa, solo sul prezzo del meno caro della coppia. Ad esempio, aggiungendo un grande elettrodomestico da 400 euro ed un televisore da 200 euro, si potranno risparmiare 100 euro, pari proprio al 50% del secondo elemento, per una spesa finale di 500 euro, al posto dei 600 euro previsti originariamente. Tutti i dettagli sono raccolti qui.