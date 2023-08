Sono passati ormai due mesi da quando gli utenti di Rabona Mobile hanno improvvisamente smesso di chiamare e inviare SMS. Tutto ciò ovviamente non è stato dato da una loro scelta ma per via di un contenzioso finito al Tribunale di Milano.

Purtroppo, l’operatore virtuale ha avuto seri problemi e gli utenti non possono né navigare in internet né inviare messaggi e fare chiamate. Non c’è nessun comunicato ufficiale o avviso riguardo la vicenda anzi, è ancora possibile acquistare una SIM ricaricabile (che risulterà del tutto inutilizzabile).

Rabona Mobile, la situazione si complica giorno dopo giorno

In base a quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, moltissimi rivenditori specializzati hanno iniziato a cessare le vendite per conto dell’operatore virtuale e hanno messo da parte le sue SIM.

Tutto ciò, come accennato prima, è stato innescato da un contenzioso con il fornitore di rete e il suo aggregatore, rispettivamente Vodafone e Plintron. Da questo momento in poi, ecco i disagi per gli utenti.

Dopo le numerose limitazioni e l’udienza tenutasi lo scorso 4 luglio, ad oggi, non è stato ancora messo in atto il distacco totale dei servizi alle SIM Rabona, così come avrebbe tuonato precedentemente Plintron.