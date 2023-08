Vodafone batte TIM con GIGA SENZA LIMITI ogni mese in regalo

Gli altri gestori stanno riuscendo a mettere in grave difficoltà i provider più potenti. Tra questi il nome è certamente quello di Vodafone, azienda che però vuole rimettere in sesto il suo dominio al più presto possibile. Con le sue offerte mobili, ci sta riuscendo alla grande, almeno secondo quanto riportato.

Il merito è del nome che il gestore è stato in grado di crearsi nel corso degli anni, ma soprattutto delle sue offerte. A testimoniare la grande potenza di Vodafone ci pensano infatti le promozioni mobili che sono oggi tra le migliori. La qualità di rete non presenta alcun dubbio: nessun altro provider riesce ad avere la stessa velocità sul territorio italiano. Inoltre la ramificazione del 5G sembra essere nettamente superiore rispetto a quanto fatto dagli altri gestori mobili.

Ora però tocca accelerare di nuovo, almeno per battere i provider virtuali che stanno provando a sottrargli degli utenti. A tal proposito Vodafone vuole far vedere quali sono le sue migliori offerte mobili e infatti ne sono arrivate due di ottimo livello.

Vodafone a due offerte che gli utenti amano, ecco cosa offrono ogni mese

La prima soluzione mobile che non può passare in secondo piano, marchiata a fuoco dal colosso anglosassone, è la Silver. Con un’offerta del genere gli utenti possono ottenere tutto ogni mese, a partire dai minuti fino ad arrivare alla connessione web.

Al suo interno minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G a 7,99 € al mese pagando con Smart Pay.

Ecco la Family+ per chi è già cliente fisso. Al suo interno per 9,99 € al mese per sempre, ci sono giga senza limiti in 5G con minuti ed SMS senza limiti.